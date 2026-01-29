Un uomo viene arrestato durante le proteste scoppiate subito dopo la morte di Alex Pretti, un infermiere di 37 anni ucciso da due agenti della polizia di frontiera. A dicembre l’amministrazione Trump ha lanciato una vasta operazione contro gli immigrati a Minneapolis. Gli abitanti della città hanno risposto partecipando a varie contestazioni, che sono state represse in modo sempre più violento. Il 7 gennaio un agente dell’Immigration and costums enforcement (Ice) aveva ucciso Renée Nicole Good, una donna di 37 anni. Il 27 gennaio Trump ha annunciato che alcuni agenti dell’Ice lasceranno la città.