La sagoma di una mano sulla parete di una grotta dell’isola di Muna, in Indonesia, risalente ad almeno 67.800 anni fa, potrebbe essere il più antico esempio conosciuto di arte rupestre. L’impronta ( nella foto ) è stata realizzata soffiando polvere di ocra sulla mano appoggiata alla roccia, spiega Nature. La punta delle dita sembra modellata per somigliare a un artiglio, suggerendo che si sia trattato di un’azione consapevole. Potrebbe essere opera dell’ _Homo sapiens _ o di altre specie umane arcaiche.
