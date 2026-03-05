Fiori Il cambiamento climatico ha modificato il periodo di fioritura delle piante tropicali di tutto il mondo, conclude uno studio pubblicato su Plos One. I ricercatori hanno confrontato dati storici di 33 specie sudamericane, africane e asiatiche risalenti fino al 1794, scoprendo che la loro fioritura si è spostata in media di due giorni ogni dieci anni. L’amaranto brasiliano (nella foto), per esempio, fiorisce 80 giorni dopo rispetto agli anni cinquanta. I risultati contraddicono la tesi secondo cui le piante delle regioni tropicali, dove le variazioni stagionali di temperatura sono minime, sarebbero state meno influenzate dal cambiamento climatico. Secondo i ricercatori queste alterazioni potrebbero avere effetti a cascata sugli ecosistemi, riducendo la disponibilità di nettare e frutti per gli animali e ostacolando l’impollinazione e la dispersione dei semi.