Nella periferia nord di Città del Capo, in Sudafrica, sorge un complesso di case popolari circondato da una recinzione di ferro alta due metri: è Albow Gardens. Gli edifici sono stati costruiti durante gli anni della segregazione razziale per ospitare i bianchi più poveri della città. “A differenza delle township – i quartieri destinati ai coloured o agli africani neri – Albow Gardens serviva a offrire alloggi migliori ma anche a tenere sotto controllo i bianchi che vivevano ai margini della società”, racconta il fotografo Alessandro Iovino, che ha trascorso quasi tre anni a documentare la vita degli abitanti del complesso. Nel 2019, appena dopo essersi trasferito a Città del Capo, Iovino ha incontrato Cecil, Bianca e i loro sei figli, e da quell’incontro è nato un lavoro fotografico che documenta da vicino questa realtà con uno sguardo delicato. Nelle sue immagini, scattate su pellicola, ha ritratto volti, gesti quotidiani e spazi spesso molto ristretti, senza enfasi. Guardandole si riesce a percepire l’intimità e la genuinità del rapporto che è riuscito a instaurare con quelle persone.