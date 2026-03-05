Nella periferia nord di Città del Capo, in Sudafrica, sorge un complesso di case popolari circondato da una recinzione di ferro alta due metri: è Albow Gardens. Gli edifici sono stati costruiti durante gli anni della segregazione razziale per ospitare i bianchi più poveri della città. “A differenza delle township – i quartieri destinati ai coloured o agli africani neri – Albow Gardens serviva a offrire alloggi migliori ma anche a tenere sotto controllo i bianchi che vivevano ai margini della società”, racconta il fotografo Alessandro Iovino, che ha trascorso quasi tre anni a documentare la vita degli abitanti del complesso. Nel 2019, appena dopo essersi trasferito a Città del Capo, Iovino ha incontrato Cecil, Bianca e i loro sei figli, e da quell’incontro è nato un lavoro fotografico che documenta da vicino questa realtà con uno sguardo delicato. Nelle sue immagini, scattate su pellicola, ha ritratto volti, gesti quotidiani e spazi spesso molto ristretti, senza enfasi. Guardandole si riesce a percepire l’intimità e la genuinità del rapporto che è riuscito a instaurare con quelle persone.
“È stato un incontro speciale, uno di quelli che ti fa cambiare prospettiva sulle cose. Ad Albow Gardens si vive giorno per giorno, senza fare piani. Alcuni hanno lavori saltuari, altri vivono grazie ai sussidi statali; altri sono coinvolti nella criminalità locale. È un microcosmo, ma non molto diverso dal mondo esterno”, afferma il fotografo. Per realizzare un libro su questo progetto, Iovino ha avviato una raccolta fondi sul sito Kickstarter. ◆
Alessandro Iovino è un fotografo italiano. Vive a Città del Capo dal 2019.
◆ Per realizzare un libro sul progetto Albow Gardens Alessandro Iovino ha avviato una raccolta fondi sul sito Kickstarter. Il volume sarà pubblicato dalla casa editrice Gost Books e le foto saranno accompagnate da un testo scritto dal ricercatore Natan De Coster.
Questo articolo è uscito sul numero 1655 di Internazionale, a pagina 74. Compra questo numero | Abbonati