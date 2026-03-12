Una manifestazione in occasione della giornata internazionale della donna a Manila. Il corteo, diretto all’ambasciata statunitense, è stato bloccato da uno schieramento di agenti, ma invece di fermarsi ha proseguito scontrandosi con i poliziotti. “Siete americani? Perché siete al servizio degli americani?”, hanno chiesto le manifestanti del gruppo femminista Gabriela, organizzatore della protesta contro l’attacco all’Iran di Stati Uniti e Israele che si è tenuta l’8 marzo nella capitale filippina.