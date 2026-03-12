Un bambino si arrampica su una bomba iraniana inesplosa nei campi intorno a Qamishli, nell’est della Siria. Dopo i paesi del golfo Persico, Cipro e la Turchia anche la Siria è stata attaccata dall’Iran in risposta all’operazione israeliana Rising lion, lanciata il 28 febbraio. Il regime di Teheran era già da tempo ai ferri corti con il presidente siriano Ahmed al Sharaa che, da lea­der dei ribelli, aveva deposto il regime di Bashar al Assad, storico alleato dell’Iran.