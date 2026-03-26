Mentre si festeggiava la fine del mese sacro di Ramadan, la Cisgiordania ha assistito a una nuova ondata di violenze. Durante le preghiere per l’Eid, il 20 marzo, a Gerusalemme le autorità israeliane hanno sgomberato la Spianata delle moschee dai fedeli musulmani (nella foto). Tra il 21 e il 22 marzo bande di coloni hanno devastato diversi villaggi palestinesi, incendiando auto e case, e aggredendo gli abitanti, scrive Middle East Eye. Secondo l’ong B’Tselem dal 28 febbraio in Cisgiordania sono stati uccisi 14 palestinesi, sei dai coloni. ◆Il 23 marzo Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu sui Territori palestinesi occupati, ha chiesto alla Corte penale internazionale dei mandati di arresto per tre ministri israeliani – Itamar Ben Gvir, Bezalel Smotrich e Israel Katz – accusati di aver adottato politiche che dopo il 7 ottobre 2023 hanno portato alla tortura sistematica dei palestinesi in carcere. ◆