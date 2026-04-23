La domanda di olio di palma grezzo ha registrato un’impennata a causa della guerra in Iran, che spinge i paesi ad aumentare le scorte, alimentando i timori per possibili limitazioni dell’offerta nel lungo termine. L’olio di palma è usato come ingrediente in un’ampia varietà di alimenti, dall’olio da cucina alla margarina e ai noodles istantanei. L’aumento del prezzo del petrolio ha anche stimolato la domanda di olio di palma come materia prima per i biocarburanti, scrive Nikkei Asia. I prezzi dei fertilizzanti sono aumentati a causa del blocco dello stretto di Hormuz e dei danni agli impianti di produzione, portando i piccoli agricoltori a rinviare la semina. Anche i cambiamenti climatici ostacolano i raccolti e si prevede che faranno ridurre la produzione di olio di palma in Malaysia e Indonesia, che insieme rappresentano l’85 per cento della produzione globale.