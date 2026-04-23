alimentazione
Il lavoro di squadra è fondamentale anche nell’alimentazione, scrive National Geographic. Alcuni alimenti combinati insieme offrono il massimo del loro valore nutritivo. È il caso di verdure condite con succo di limone o un’insalata di spinaci con fragole o arance, in cui la vitamina C aiuta ad assimilare il ferro. Anche abbinare proteine di origine animale e di origine vegetale aumenta l’apporto di ferro, per esempio pesce e fagioli. La curcuma mescolata al pepe nero è un potente antinfiammatorio.
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Questo articolo è uscito sul numero 1662 di Internazionale, a pagina 108. Compra questo numero | Abbonati