Il lavoro di squadra è fondamentale anche nell’alimentazione, scrive National Geographic. Alcuni alimenti combinati insieme offrono il massimo del loro valore nutritivo. È il caso di verdure condite con succo di limone o un’insalata di spinaci con fragole o arance, in cui la vitamina C aiuta ad assimilare il ferro. Anche abbinare proteine di origine animale e di origine vegetale aumenta l’apporto di ferro, per esempio pesce e fagioli. La curcuma mescolata al pepe nero è un potente antinfiammatorio.