La Apple ha annunciato che dal 1 settembre 2026 Tim Cook non sarà più amministratore delegato dell’azienda. Il suo posto, spiega il Wall Street Journal, sarà preso da John Ternus (nella foto), che attualmente guida la divisione hardware. Cook diventerà presidente esecutivo, succedendo ad Art Levinson. “Ternus, cinquant’anni, lavora alla Apple da 25 e da tempo era indicato come successore di Cook. Nella divisione hardware si è occupato prima dello sviluppo dell’iPad e poi dei computer Mac e delle cuffie auricolari AirPods. Quindi ha assunto la responsabilità di tutti i prodotti dell’azienda, tra cui iPhone”. La sua principale sfida sarà preparare la Apple all’era dell’intelligenza artificiale. ◆