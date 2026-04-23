“È cominciato il 20 aprile nel Salvador il processo contro 486 imputati accusati di essere affiliati della banda criminale Mara Salvatrucha”, scrive Bbc mundo. Sono accusati anche di aver ucciso 87 persone in un solo fine settimana nel 2022, un evento che ha spinto il presidente populista e autoritario Nayib Bukele a dichiarare lo stato d’emergenza, misura che è ancora in vigore.