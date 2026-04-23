Il 19 aprile il partito Fronte popolare di liberazione del Tigrai (Tplf) ha annunciato di voler reinstaurare il consiglio regionale che era al potere prima della guerra civile in Tigrai (2020-2022), accusando il governo di Addis Abeba di aver violato gli accordi di pace di Pretoria decidendo di estendere unilateralmente il mandato dell’amministrazione regionale transitoria, scrive Geeska. La mossa rischia di aggravare le tensioni tra il Tplf, il partito che ha dominato per trent’anni la vita politica etiope, e il governo di Abiy Ahmed, che ha cominciato a spostare le sue truppe in Tigrai.