  1. Prima di affidare un desiderio a una stella cadente assicurati che non sia un satellite.
  2. Spegnere le candeline tutte d’un fiato dopo una certa età diventa irrealistico.
  3. Se per realizzarlo serve un miracolo, le candele giuste sono in chiesa.
  4. La fontana di Trevi non accetta pagamenti elettronici.
  5. La pace nel mondo ormai è fuori portata. Riprova.

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Questo articolo è uscito sul numero 1662 di Internazionale, a pagina 114. Compra questo numero | Abbonati