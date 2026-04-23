- Prima di affidare un desiderio a una stella cadente assicurati che non sia un satellite.
- Spegnere le candeline tutte d’un fiato dopo una certa età diventa irrealistico.
- Se per realizzarlo serve un miracolo, le candele giuste sono in chiesa.
- La fontana di Trevi non accetta pagamenti elettronici.
- La pace nel mondo ormai è fuori portata. Riprova.
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Questo articolo è uscito sul numero 1662 di Internazionale, a pagina 114. Compra questo numero | Abbonati