Il 19 aprile la Corea del Nord ha lanciato cinque missili balistici verso un’isola a 136 chilometri dalla sua costa orientale. Secondo lo stato maggiore congiunto sudcoreano, che ha individuato il luogo del lancio vicino a Sinpo, sede di un’importante base sottomarina nordcoreana, i missili balistici sarebbero stati lanciati da sottomarini. Un segnale che il programma per la realizzazione di sottomarini nucleari di Pyongyang sta progredendo, scrive The Diplomat. A marzo, durante la 15ª assemblea popolare suprema, Pyongyang ha sancito che le armi nucleari sono uno strumento per la sicurezza delle future generazioni. I lanci sono avvenuti circa un mese prima della visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Pechino, in programma per il 14-15 maggio.