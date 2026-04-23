Esistono differenze di genere nei disturbi mentali. La depressione maschile può presentarsi spesso con irritabilità, rabbia o abuso di alcol o droghe. “Se cercano aiuto, generalmente gli uomini lo fanno molto più tardi delle donne. Questo può contribuire al radicamento della malattia mentale”, afferma il consulente e terapeuta Dominik Kling sulla Süddeutsche Zeitung. Oltre al senso di vergogna, spesso gli uomini non hanno un’idea chiara di come funziona la terapia e di come potrebbe aiutarli, spiega Kling. Inoltre, temono di doversi esporre emotivamente e ripercorrere la propria infanzia.