Il direttore dell’Fbi Kash Patel ha fatto causa al giornale **The A­tlantic **per diffamazione dopo la pubblicazione di un’inchiesta sui suoi presunti problemi di alcolismo. L’articolo, basato su più di venti testimonianze di funzionari, descrive una gestione disordinata dell’agenzia, segnata da assenze, ritardi e difficoltà nel prendere decisioni su questioni delicate. Alcuni racconti parlano di episodi di ubriachezza e comportamenti che avrebbero compromesso il lavoro dell’Fbi, un’agenzia con 40mila dipendenti. Negli ultimi mesi Patel sarebbe diventato anche più paranoico e isolato. Alcune persone a lui vicine pensano che potrebbe essere licenziato.