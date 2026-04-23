Germania e Italia hanno bloccato la proposta di sospendere l’accordo di associazione tra l’Unione europea e Israele, scrive Al Jazeera. Spagna, Slovenia e Irlanda avevano sollecitato una riunione dei ministri degli esteri dell’Unione a Lussemburgo, il 21 aprile, per discutere il blocco dell’intesa a causa della guerra a Gaza e delle violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania. L’idea è ora accantonata, ha detto l’alta rappresentante per la politica estera Kaja Kallas. Il governo italiano ha detto di “opporsi fermamente” alla sospensione, mentre secondo il ministro degli esteri tedesco la proposta è “inappropriata”. ◆