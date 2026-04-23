In Arizona è stata osservata per la prima volta una forma di pulizia tra due specie di formiche: una simbiosi tipica degli ambienti marini ma rara tra gli insetti. Le minuscole formiche del genere Dorymyrmex salgono sulle formiche mietitrici Pogonomyrmex barbatus _ ( _nella foto ), molto più grandi, e le liberano da detriti e parassiti. Questa cooperazione, descritta su Ecology and Evolution, sarebbe vantaggiosa per entrambe: la prima si nutre dei residui, la seconda ne beneficia in termini di igiene.