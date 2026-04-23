Desi, lo spettroscopio per l’energia oscura installato presso l’Osservatorio nazionale di Kitt Peak in Arizona, ha completato la mappa tridimensionale più dettagliata dell’universo ( nell’immagine ). In cinque anni ha censito con precisione oltre 47 milioni di galassie e quasar e 20 milioni di stelle distanti fino a 11 miliardi di anni luce, coprendo in anticipo rispetto al programma l’intera area prevista di 14mila gradi quadrati (su un totale di 41mila). Desi continuerà la mappatura dell’universo, raccogliendo dati che potrebbero fare chiarezza sulla rivoluzionaria ipotesi suggerita dalle sue osservazioni, secondo cui l’energia oscura, la forza misteriosa che accelera l’espansione dell’universo, non è costante ma cambia nel tempo.