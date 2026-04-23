I bambini si affidano alle relazioni con gli adulti anche per regolare le proprie emozioni, scrive Psychology Today. Ritagliarsi del tempo per leggere insieme è un momento rilassante sia per i bambini sia per i genitori. Ascoltare una voce calma e concentrarsi su una storia aiuta i più piccoli a tranquillizzarsi e nel tempo a sviluppare la capacità di gestire lo stress, come dimostra uno studio sui giovani pazienti ospedalizzati, in cui la narrazione è stata associata a un aumento dell’ossitocina e a una riduzione del cortisolo. Anche la costanza è importante: leggere prima di dormire o dopo la scuola crea un’abitudine su cui i bambini e le bambine possono contare. ◆