Il 16 aprile l’azienda keniana Sama ha annunciato più di mille licenziamenti dopo aver perso un appalto con la Meta, a cui forniva servizi di etichettatura e addestramento delle intelligenze artificiali. La Meta ha sospeso il contratto dopo che delle inchieste giornalistiche avevano denunciato che i lavoratori erano stati esposti a scene di violenza o di sesso mentre processavano i dati registrati dai suoi smart glass. “I licenziamenti mostrano l’estrema vulnerabilità dei lavoratori del settore”, nota Business Daily.