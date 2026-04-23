Il governo federale svizzero ha annunciato delle misure per irrigidire i criteri che permetton o a un cittadino straniero di comprare un immobile nel paese. L’obiettivo è contrastare la carenza di alloggi, scrive

Bloomberg. L’iniziativa arriva a poche settimane dal referendum con cui il 14 giugno gli elettori saranno chiamati ad approvare un tetto massimo di dieci milioni al numero di residenti nel paese. Oggi uno straniero che vuole comprare un immobile in Svizzera ha bisogno di un’autorizzazione specifica. Berna vuole introdurre altri limiti perché continuano ad arrivare richieste dall’estero. Soprattutto dal Medio Oriente, dove molte famiglie ricche cercano un rifugio sicuro dalla guerra in Iran.