Il 19 aprile un uomo ha ucciso a colpi d’arma da fuoco otto bambini a Shreveport, in Louisiana, prima di essere ucciso dalla polizia. Sette delle vittime erano suoi figli, tra i 3 e gli 11 anni. Shamar Elkins, 31 anni, ha sparato anche a due donne – tra cui la moglie da cui si stava separando – che sono entrambe in gravi condizioni. “La sparatoria è avvenuta all’alba in più luoghi”, spiega il Washington Post. “Prima in una casa, poi in un’altra dove sono stati trovati i corpi dei bambini, uno dei quali era sul tetto, da dove forse cercava di scappare. Un altro minore è rimasto ferito dopo essersi lanciato dal tetto. Il movente non è chiaro, ma la polizia parla di una vicenda domestica. Elkins era noto alle forze dell’ordine per possesso illegale di armi e aveva fatto parte della guardia nazionale della Louisiana. Il giorno dopo avrebbe dovuto comparire in tribunale per l’udienza di separazione”. Secondo l’organizzazione non governativa Gun violence archive, nel 2025 negli Stati Uniti quasi 15mila persone sono state uccise con armi da fuoco. ◆