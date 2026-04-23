Tokyo ha eliminato i limiti alla vendita di armi all’estero aprendo la strada all’esportazione di navi da guerra e missili. La mossa, che mira a rafforzare l’industria della difesa, è un’ulteriore presa di distanza dalla costituzione pacifista, scrive il giornale Asahi Shimbun.
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Questo articolo è uscito sul numero 1662 di Internazionale, a pagina 35. Compra questo numero | Abbonati