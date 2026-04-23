“Il 20 aprile un uomo ha sparato nel sito archeologico di Teotihuacán, una popolare destinazione turistica a pochi chilometri da Città del Messico. Una donna canadese è morta e tredici persone di varie nazionalità sono rimaste ferite per i colpi di arma da fuoco o cadendo mentre cercavano di scappare”, scrive La Jornada. Il giorno dopo, in conferenza stampa, la presidente Claudia Sheinbaum ha dichiarato che l’uomo, che poi si è tolto la vita, aveva problemi psicologici ed era stato influenzato da episodi avvenuti all’estero. Non si tratterebbe quindi di un atto legato alla violenza criminale del paese.