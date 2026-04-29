Nei mari del cretaceo, tra 100 e 72 milioni di anni fa, vivevano polpi giganti che probabilmente dominavano la catena alimentare. L’analisi di 27 mascelle fossili trovate in Giappone e in Canada ha permesso di identificare due specie di cefalopodi con lunghi tentacoli e mascelle in grado di frantumare ossa e conchiglie. Una delle specie descritte su Science, chiamata Nanaimoteuthis haggarti ( nell’immagine ), era lunga fino a 19 metri e potrebbe essere il più grande invertebrato marino mai esistito.