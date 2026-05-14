Uno studio pubblicato su **Nature Communications ** suggerisce che il consumo abituale di caffè influisce sul microbiota aumentando la presenza di batteri che favoriscono la digestione e le difese immunitarie. Il caffè con caffeina è associato a minori livelli di ansia e a una maggiore attenzione, mentre il decaffeinato a migliori prestazioni nei test di memoria e a una migliore qualità del sonno. Entrambi risultano inoltre associati a livelli inferiori di stress e depressione. L’analisi ha evidenziato nove metaboliti chiave, tra cui la teofillina, la caffeina e alcuni acidi fenolici, fortemente correlati alla composizione della flora batterica e alle prestazioni cognitive.