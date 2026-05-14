Il governo australiano ha presentato il più audace e ambizioso bilancio federale degli ultimi decenni, scrive il Guardian, con l’obiettivo di alleviare la crisi abitativa e aiutare chi deve comprare la prima casa. L’esecutivo laburista, infatti, è pronto a ridurre le agevolazioni fiscali per i proprietari di immobili in affitto che hanno reso la casa un bene speculativo. Nello stato di Victoria, scrive il Saturday Paper, gli incentivi per gli investitori erano già stati ridotti nel 2023 e in due anni i prezzi delle case sono aumentati del 2 per cento, contro il 17 per cento a livello nazionale. Un tempo vicina a Sydney in termini di valore mediano degli immobili, Melbourne oggi è più economica di Perth, Adelaide, Canberra e Brisbane, dove i prezzi sono più alti di 300mila dollari australiani.