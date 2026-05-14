Il presidente della Repubblica di Cipro e quello della Repubblica Turca di Cipro Nord (riconosciuta solo da Ankara) si sono incontrati il 9 maggio nella zona cuscinetto dell’Onu a Nicosia. Si sono accordati su alcuni punti, tra cui la creazione di un organo consultivo per la partecipazione della società civile, un piano per la libertà di culto e un comitato per i prodotti a denominazione di origine protetta. Il segretario generale dell’Onu, António Guterres, dovrebbe lanciare una nuova iniziativa diplomatica a luglio, prima della fine del suo mandato. “Le crescenti tensioni nella regione, le preoccupazioni per la sicurezza in Europa e la competizione energetica rendono la questione di Cipro un tema strategico”, commenta il sito turco Yetkin Report.