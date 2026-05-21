Il primo ministro olandese Rob Jetten ha promesso un maggior sostegno ai comuni per l’accoglienza dei richiedenti asilo. Nelle ultime settimane, scrive Nrc, numerosi centri per migranti sono stati oggetto di proteste, una situazione che Jetten ha definito inaccettabile.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1666 di Internazionale, a pagina 27. Compra questo numero | Abbonati