Le nostre difese immunitarie sono l’eredità di una guerra tra batteri e virus cominciata miliardi di anni fa. Diverse ricerche hanno dimostrato che alcune proteine fondamentali del sistema immunitario umano non sono altro che varianti di meccanismi messi a punto dai microbi per proteggersi dai batteriofagi che li infettano. Oggi si conoscono quasi trecento sistemi immunitari distinti nei batteri e negli archei. Molti condividono componenti molecolari con quelli di piante e animali, e almeno una decina impiegano le stesse “armi” usate dalle cellule umane. La somiglianza è così profonda che alcune proteine immunitarie umane, inserite artificialmente nell’Escherichia coli, riescono a proteggere il batterio dai virus. Questa conservazione evolutiva suggerisce che studiare i microbi, sistemi più semplici e rapidi da analizzare, potrebbe portare alla scoperta di meccanismi immunitari umani ancora sconosciuti e aprire nuove prospettive per farmaci antivirali e antinfiammatori. ◆