“Per la prima volta dal 2019, l’8 e il 9 giugno il presidente cinese Xi Jinping è andato in visita di stato in Corea del Nord per incontrare il suo collega Kim Jong-un”, scrive il sito NK News. Non è stato annunciato nessun accordo immediato tra i due leader, che hanno preferito ribadire i loro buoni rapporti. Xi ha dichiarato che “a prescindere dagli sviluppi della situazione internazionale, l’attaccamento di Pechino alla tradizionale amicizia tra i due paesi rimarrà immutato”. Il vertice, ha detto all’Afp Hong Min dell’Istituto coreano per l’unificazione nazionale di Seoul, illustra la convergenza tra “il desiderio di Pyongyang di consolidare il proprio status di attore strategico imprescindibile grazie al suo arsenale nucleare e le crescenti ambizioni di Pechino di plasmare l’ordine nell’Asia del nordest”. La questione del nucleare non è stata affrontata. ◆