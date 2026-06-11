Per molte persone dormire con gli animali domestici non è un problema, scrive The New York Times, ma alcuni piccoli studi suggeriscono che quest’abitudine potrebbe pesare sulla qualità del sonno. Per esempio i volontari di una ricerca del 2017 dormivano peggio quando il loro cane era sul letto, rispetto a quando era soltanto nella stessa stanza. Altri studi hanno mostrato che spesso le persone non sono consapevoli di essere disturbate dai propri animali, e che a volte pensano che li aiutino a dormire meglio. Secondo l’esperto di disturbi del sonno Douglas Wallace, in questi casi il supporto emotivo che dormire con un cane o con un gatto può dare compensa in qualche modo gli effetti negativi dell’averli accanto. È giusto ricordare, però, che quest’abitudine espone anche a un rischio (molto basso) di ammalarsi, perché fa entrare in contatto con insetti e germi, come zecche, pulci, parassiti e batteri.