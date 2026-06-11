Le creste del Jabal al Fayah sono invece costituite da rocce calcaree marine che si sono depositate tra il tardo cretaceo e la prima metà del paleocene, quando la regione era sommersa. Di solito queste rocce si formano lungo i margini dei continenti in acque calde e poco profonde con l’accumulo del carbonato di calcio contenuto nei gusci e negli scheletri delle creature marine. In diversi punti della catena si possono vedere frammenti di corallo e fossili di invertebrati marini.