Terremoti Un sisma di magnitudo 7,8 ha colpito l’isola di Mindanao, nel sud delle Filippine, facendo crollare migliaia di edifici e provocando almeno 45 morti e seicento feriti. Altre scosse sono state registrate al largo di Cuba, in Bhutan e nell’estremo est della Russia.

Mangrovie Dopo decenni di declino, negli ultimi anni le foreste di mangrovie (nella foto in Thailandia) hanno ripreso a espandersi, sostiene uno studio pubblicato su Science. Questi ecosistemi costieri, diffusi in quasi tutte le regioni tropicali del pianeta, sono importantissimi per la regolazione del clima e il mantenimento della biodiversità, ma hanno perso gran parte della loro superficie storica a causa della deforestazione e di altre attività umane. L’analisi delle immagini satellitari ha rivelato che tra il 1984 e il 2010 sono stati distrutti più di 12mila chilometri quadrati di mangrovie, ma negli ultimi quindici anni la tendenza si è gradualmente invertita, arrivando a un saldo complessivamente positivo. Oltre a confermare la resilienza di questi ecosistemi, capaci di rigenerarsi nell’arco di pochi anni, secondo i ricercatori i risultati evidenziano il successo delle misure di protezione adottate soprattutto nel sudest asiatico dopo che disastri come lo tsunami del 2004 hanno dimostrato il ruolo cruciale delle mangrovie nel proteggere le coste da erosione, tempeste e inondazioni.

Pakin Songmor, Getty

Caldo Secondo il servizio sul cambiamento climatico di Copernicus, quello del 2026 è stato il secondo mese di maggio più caldo mai registrato, con una temperatura media di 15,81 gradi, 1,42 in più rispetto al periodo preindustriale.

Parassiti Tre casi di bovini colpiti dalla mosca parassita Cochliomyia hominivorax sono stati identificati in Texas. L’insetto, le cui larve si nutrono della carne degli animali vivi, era stato eradicato dagli Stati Uniti negli anni sessanta e rappresenta una seria minaccia per gli allevamenti.

Ebola Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità il bilancio dell’epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda è di 617 casi confermati e 117 vittime.

Squali Durante una spedizione per rimuovere le reti abbandonate nel canale di Sicilia uno squalo bianco (nella foto) è stato filmato per la prima volta sott’acqua nel Mediterraneo, dove la specie è quasi scomparsa a causa della pesca.

Derk Remmers/Healthy Seas/Ghost Diving/Sdss

Oranghi Secondo uno studio le alluvioni del novembre 2025 in Indonesia hanno provocato la morte di almeno 58 oranghi di Tapanuli, il 7 per cento della popolazione totale.

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