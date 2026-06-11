L’8 giugno un giudice federale ha dichiarato illegale la tassa da centomila dollari introdotta nel 2025 dall’amministrazione Trump sui visti H-1B, destinati ai lavoratori specializzati. Secondo il giudice, la Casa Bianca non aveva il potere di cambiare le norme federali sull’immigrazione senza il consenso del congresso. Trump ha detto che farà appello. “I visti H-1B permettono ai lavoratori altamente specializzati di vivere e lavorare negli Stati Uniti”, spiega Npr. Ne beneficiano circa 500mila persone, impiegate per aziende tecnologiche come Meta, Apple e Microsoft. Secondo Trump sarebbero stati usati per sostituire lavoratori qualificati statunitensi con persone straniere. Pochi giorni prima un giudice federale aveva dichiarato illegale la decisione di Trump di sospendere il processo di valutazione e concessione di tutte le richieste di asilo da parte dei cittadini stranieri.