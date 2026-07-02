- Fatto sotto l’ombrellone dà molto più gusto.
- Ignorare chi sia il personaggio nella foto non è un buon inizio.
- Se ti fai aiutare dall’ia per le soluzioni, tanto vale usarla per comporre un cruciverba nuovo.
- Esercita la tua assertività annerendo i quadratini che restano bianchi. 5 Non riesci a risolvere neanche quelle facilitate? Passa ai rebus. __
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Questo articolo è uscito sul numero 1672 di Internazionale, a pagina 106. Compra questo numero | Abbonati