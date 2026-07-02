L’artista bulgaro e la compagna Jeanne-Claude hanno impacchettato il mondo intero. Negli anni sessanta Christo provò a impacchettare l’aria, per racchiuderla all’interno di una stanza, ma l’idea originale era limitata da vincoli tecnici. Ora, cinquant’anni dopo la prima proposta all’Institute of contemporary art di Filadelfia, e sei anni dopo la morte du Christo nel 2020, quel progetto vede finalmente la luce. La sala d’ingresso della Gagosian è percorsa da un enorme sacco di polietilene che la divide orizzontalmente in due. L’aria è resa fisica e tangibile dalla presenza visibile del sacco. The Guardian