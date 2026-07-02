La Corea del Sud vuole rafforzare il suo dominio nel settore dei chip di memoria destinati all’intelligenza artificiale con un grande programma di investimenti. Il 29 giugno, scrive Die Tageszeitung, il presidente Lee Jae-myung ha annunciato progetti per circa 570 miliardi di euro, che saranno realizzati in gran parte in collaborazione con le aziende leader del settore, la Samsung Electronics e la Sk Hynix. Tra le iniziative previste c’è la costruzione di un grande distretto dei chip nel sudovest del paese. Nella città di Gwangju e nella provincia di Jeolla Sud saranno investiti fino a 11,8 miliardi di euro. L’obiettivo è portare lo sviluppo – secondo l’opposizione per motivi elettorali – anche in zone lontane dalla capitale Seoul.