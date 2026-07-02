Almeno 36 persone sono morte e 163 sono rimaste ferite nei bombardamenti pachistani su tre provincie afgane il 28 giugno. Islamabad ha detto che i raid servivano a colpire un gruppo terroristico ritenuto responsabile di un attentato a Karachi, in cui due giorni prima erano rimasti uccisi tre uomini delle forze di sicurezza. Le tensioni tra Pakistan e Afghanistan sono aumentate da quando i taliban sono tornati al governo a Kabul. ◆