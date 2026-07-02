Una caratteristica accomuna la risata degli esseri umani a quella delle grandi scimmie: il ritmo. Uno studio pubblicato su **Communications Biology **ha analizzato 140 registrazioni di risate di bambini umani tra i sei mesi e i sette anni, oranghi, gorilla, bonobo ( nella foto ) e scimpanzé, emesse durante il gioco o provocate dal solletico. In tutti i primati i suoni sono risultati separati da intervalli regolari. Questo schema ritmico potrebbe essere stato ereditato da un antenato comune vissuto circa 15 milioni di anni fa e rappresentare una delle basi evolutive delle nostre capacità vocali.