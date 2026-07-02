“Non credo nella stampa libera! La stampa dev’essere in mano ai quadri della rivoluzione”, ha scritto in un post su X, successivamente cancellato, il capo dell’esercito ugandese, Muhoozi Kainerugaba ( nella foto ), dopo aver ordinato la chiusura del giornale Daily Monitor e dell’emittente televisiva Ntv, entrambi appartenenti al Nation Media Group, il principale gruppo editoriale indipendente dell’Africa orientale. Il 28 giugno i militari hanno fatto irruzione nella redazione e nello studio televisivo, racconta il Daily Monitor. Kainerugaba è il figlio del presidente Yoweri Museveni, 81 anni, al potere dal 1986.