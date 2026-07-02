“Abelardo de la Espriella ( nella foto ), l’avvocato milionario di estrema destra che il 7 agosto succederà al presidente Gustavo Petro, il 28 giugno ha dato un ultimatum a tutti i gruppi guerriglieri attivi in Colombia”, scrive El Colombiano. De la Espriella ha concesso alle organizzazioni guerrigliere un mese di tempo per consegnarsi alla giustizia, criticando la cosiddetta politica di pace totale (cioè di dialogo con tutti i gruppi criminali) del governo uscente e sottolineando che nella sua amministrazione non ci saranno “offerte generose né concessioni inaccettabili”. Infine, ha accusato il governo di Petro di essere stato connivente con alcune organizzazioni criminali.