Al vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), che si è tenuto il 1 settembre a Bishkek, in Kirghizistan, il presidente cinese Xi Jinping ha presentato il gruppo come un “bastione di stabilità in un mondo profondamente instabile”, scrive la Reuters. L’Sco riunisce Cina, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan, Russia, Bielorussia, India, Iran e Pakistan. Xi ha poi proposto l’istituzione di un centro internazionale per le applicazioni dell’intelligenza artificiale e il rafforzamento della cooperazione tra i paesi dell’organizzazione in settori che vanno dal commercio e dagli investimenti alle risorse energetiche.