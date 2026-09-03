Il 26 agosto circa 150 commercianti di origine straniera hanno partecipato a uno sciopero a Magdeburgo, il capoluogo della Sassonia-Anhalt, per mettere in guardia gli elettori dalle conseguenze di una vittoria dell’estrema destra sia dal punto di vista economico sia da quello della sicurezza.

L’Afd sostiene di poter risolvere il problema incentivando il ritorno dei tedeschi che lavorano all’estero e stimolando la natalità, soluzioni che sono però considerate semplicistiche dagli esperti.

Dopo la riunificazione della Germania, avvenuta nel 1990, la Sassonia-Anhalt, nel nordest del paese , ha perso quasi un quarto della sua popolazione, con migliaia di abitanti che si sono trasferiti a ovest in cerca di lavori con paghe migliori. La regione soffre quindi di una cronica carenza di manodopera e il ricorso ai lavoratori stranieri è indispensabile in quasi tutti i settori, compreso quello della sanità.

In particolare per i migranti che vivono nella regione: il capolista dell’Afd, Ulrich Siegmund, si è infatti impegnato a espellere tutti gli stranieri senza documenti, nonostante abbiano un ruolo fondamentale nell’economia locale.

Una vittoria assoluta nel land darebbe all’Afd ampi poteri in settori come la sanità e l’istruzione, ma potrebbe anche avere serie conseguenze in materia d’immigrazione e di sicurezza.

Il 6 settembre il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (Afd) potrebbe ottenere per la prima volta la guida di un land tedesco. Si voterà in Sassonia-Anhalt, uno dei sedici stati federati della Germania, dove secondo i sondaggi l’Afd – una formazione xenofoba, filorussa e sostenitrice di Donald Trump – è in testa con il 40 per cento dei voti .

Il settimanale britannico The Economist ha analizzato le 258 pagine del programma elettorale dell’Afd in Sassonia-Anhalt: “I piani per il land sono tra i più radicali mai elaborati da un partito con concrete possibilità di vincere un’elezione. L’obiettivo è introdurre un ordinamento di tipo nuovo, che farebbe da modello per il resto della Germania. Ma molte delle proposte sono prive delle coperture di spesa e risultano quindi, in definitiva, poco serie”.

“Alcune, come l’abolizione del diritto d’asilo e la ripresa delle relazioni con la Russia, non rientrano nelle competenze dei governi regionali”, prosegue l’Economist. “Ma molte altre sì, a cominciare da quelle in materia d’istruzione. L’Afd vorrebbe allontanare i bambini con disabilità e i figli dei rifugiati dalle classi ordinarie, una misura che secondo gli esperti violerebbe il diritto europeo e internazionale. Vorrebbe inoltre potenziare l’insegnamento della lingua russa e abolire l’obbligo scolastico, oltre a riscrivere i programmi per eliminare quella che definisce ‘ideologia woke’, celebrando invece le conquiste storiche dei tedeschi”.

Il programma dell’Afd, prosegue il settimanale, prevede anche lo stravolgimento del sistema universitario e di quello radiotelevisivo pubblico.

Secondo l’Economist, l’attuazione del programma dell’Afd incontrerebbe però due grossi ostacoli. Il primo è la mancanza di competenza dei politici del partito: “Realizzare tutto questo presuppone un livello di competenza che molti, anche all’interno dell’Afd, riconoscono come del tutto insufficiente. A parte un paio di città e distretti, il partito non ha alcuna esperienza amministrativa. Due dei più stretti collaboratori di Siegmund facevano parte di un gruppo giovanile neonazista. Insomma, l’Afd non sembra avere le persone giuste per governare il land”.

Il secondo ostacolo è finanziario: “La Sassonia-Anhalt, una regione povera con 2,1 milioni di abitanti, ha un debito di circa 25 miliardi di euro e dipende dai trasferimenti dal governo centrale. Il programma dell’Afd, che comprende aumenti della spesa per l’assistenza all’infanzia e per i pasti scolastici, produrrebbe un deficit annuo di 2,2 miliardi di euro, secondo l’Istituto di ricerca economica di Halle”.