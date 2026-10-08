Kenya Il 6 ottobre nel paese è stato registrato il primo morto causato dal virus ebola. Si tratta di un uomo che aveva viaggiato dalla Repubblica Democratica del Congo, dove da maggio è in corso un’epidemia che ha causato almeno quattromila morti.
Mali Le forze governative, affiancate dagli alleati russi, hanno riconquistato il 6 ottobre la città di Kidal (nord), da cinque mesi sotto il controllo dei separatisti tuareg. Ad aprile i ribelli del Fronte di liberazione dell’Azawad avevano lanciato insieme ai gruppi jihadisti un’offensiva contro il governo.
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Questo articolo è uscito sul numero 1686 di Internazionale, a pagina 36. Compra questo numero | Abbonati