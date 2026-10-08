- Prima di farlo, aspetta che la stagione cambi.
- Le tarme riconoscono sempre il tuo maglione preferito.
- Non lo indossi da almeno due inverni? È ora di donarlo.
- Non ti entra più da almeno due inverni? È ora di accettarlo.
- Se trovi dei vestiti dei primi duemila sei fortunata: sono tornati di moda.
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Questo articolo è uscito sul numero 1686 di Internazionale, a pagina 108. Compra questo numero | Abbonati