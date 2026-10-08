Il 6 ottobre Frank Strada, responsabile delle carceri del Tennessee, si è dimesso dopo il fallimento dell’esecuzione di Christa Pike, scrive Npr. Pike, condannata a morte per omicidio nel 1996, resta ricoverata e riceve cure intensive; secondo i suoi avvocati, ha riportato gravi lesioni alle braccia e la prognosi è ancora incerta. Il 30 settembre ha ricevuto due dosi di pentobarbital ed è sopravvissuta. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni previste nello stato e ha ordinato un’indagine. Intanto Donald Trump ha approvato l’esecuzione tramite fucilazione di Nidal Hasan, ex maggiore dell’esercito condannato dalla giustizia militare per la strage di Fort Hood del 2009.