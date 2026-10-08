Bosnia Erzegovina Le elezioni del 4 ottobre (per il parlamento e la presidenza federali e gli altri organi elettivi) si sono concluse con il successo dei partiti nazionalisti che rappresentano le tre comunità del paese: bosniaci musulmani, croati e serbi. Nella Federazione croato-musulmana hanno vinto l’Unione democratica croata e il Partito d’azione democratica, guidato da Bakir Izetbegović, figlio del primo presidente bosniaco. Nella Repubblica Serba ha invece trionfato il partito del leader nazionalista Milorad Dodik, che non nasconde il progetto di un’unione con la Serbia.