I poli geografici della Terra possono spostarsi più rapidamente di quanto si pensasse. Uno studio pubblicato su Science ha ricostruito il processo noto come vera deriva polare, il cambiamento dell’orientamento dell’involucro solido della Terra rispetto all’asse di rotazione, negli ultimi 320 milioni di anni. Sono state individuate quattro fasi particolarmente rapide, circa 20, 90, 140 e 190 milioni di anni fa, con velocità superiori a 0,6 gradi per milione di anni. Lo spostamento è ancora in corso, ma a una velocità inferiore.